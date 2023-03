Allerta meteo a Roma e nel Lazio lunedì 27 marzo 2023: bomba d’acqua sulla Capitale, le previsioni di oggi (Di lunedì 27 marzo 2023) Inizio settimana all’insegna del maltempo a Roma. In queste prime ore di lunedì 27 marzo 2023 una forte bomba d’acqua si sta abbattendo sulla Capitale (ma anche in Provincia) unitamente a grandinate localizzate e intense. L’Allerta meteo, annunciata ieri dalla protezione civile della Regione Lazio, proseguirà per tutta la giornata di oggi. Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 27 marzo 2023 L’avviso di Allerta nel Lazio, di colore giallo, è in vigore “dalla tarda serata di ieri e per le prossime 24-36 ore”, si legge nel bollettino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Inizio settimana all’insegna del maltempo a. In queste prime ore di27una fortesi sta abbattendo(ma anche in Provincia) unitamente a grandinate localizzate e intense. L’, annunciata ieri dalla protezione civile della Regione, proseguirà per tutta la giornata die nel27L’avviso dinel, di colore giallo, è in vigore “dalla tarda serata di ieri e per le prossime 24-36 ore”, si legge nel bollettino ...

