Allegri come Nagelsmann? Dopo il flop al Bayern ci sono tanti dubbi

Due tecnici completamente diversi; cerchiamo di capire la più grande differenza tra Massimiliano Allegri e Julian Nagelsmann. Allegri Nagelsmann (Ansafoto/LaPresse)Nel mondo del calcio ogni allenatore ha determinate caratteristiche; Allegri, ad esempio, è un tecnico pragmatico e che guarda al risultato senza basare troppo al bel gioco. Aspetto che gli ha portato non poche critiche da parte dei tifosi bianconeri. Completamente opposta a quella di Allegri è la filosofia adottata da Nagelsmann; la sua idea di gioco prevede una squadra che prenda in mano il pallino del match proponendo un calcio prettamente offensivo. In questo momento i campionati sono fermi per la sosta nazionale; anche per questo fa ancora più rumore la decisione del ...

