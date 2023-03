Alle origini del gemellaggio tra Benevento e la francese Bénévent, una storia che si perde nei secoli (Di lunedì 27 marzo 2023) di Lucia Gangale Il gemellaggio tra Benevento e la francese Bénévent, nella Francia centrale, è ormai prossimo. La novella è stata annunciata dal Rotary Club, dopo che da tempo si immaginava di concretizzare questo sodalizio.Bénévent-l’Abbaye è un minuscolo comune rurale di poco più di settecento abitanti, situato nel dipartimento della Creuse, all’interno della regione della Nuova Aquitania. Fino al 2016 la Creuse faceva parte della regione del Limousin, scomparsa proprio in quell’anno per essere inglobata nella Nuova Aquitania. Due anni prima, infatti, era partita la riforma territoriale avviata sotto il mandato quinquennale di François Hollande.Esplorare la storia dell’elemento centrale di questo comune, e cioè dell’Abbazia di Bénévent, composta da tanti capitelli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) di Lucia Gangale Iltrae la, nella Francia centrale, è ormai prossimo. La novella è stata annunciata dal Rotary Club, dopo che da tempo si immaginava di concretizzare questo sodalizio.-l’Abbaye è un minuscolo comune rurale di poco più di settecento abitanti, situato nel dipartimento della Creuse, all’interno della regione della Nuova Aquitania. Fino al 2016 la Creuse faceva parte della regione del Limousin, scomparsa proprio in quell’anno per essere inglobata nella Nuova Aquitania. Due anni prima, infatti, era partita la riforma territoriale avviata sotto il mandato quinquennale di François Hollande.Esplorare ladell’elemento centrale di questo comune, e cioè dell’Abbazia di, composta da tanti capitelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LAROMA24 : ?? Ritorno alle origini per #Dybala: la 'Joya' riceve in regalo una maglietta dell'#Instituto ??… - albertoangela : Furono Luigi XIV e i suoi stretti consiglieri ad avviare l’industria del lusso in Francia. Tra intrighi, sviluppo t… - Italia_Nostra : RT @journalchc: ?? Alle origini dell'#archeologia subacquea e della tutela del #patrimonioculturale sommerso ?? L'approfondimento ?? https:/… - journalchc : ?? Alle origini dell'#archeologia subacquea e della tutela del #patrimonioculturale sommerso ?? L'approfondimento ?? - Ledbowski : @MauroAsara comunque questo che dici si, sono davvero (scritto anche io in passato) ma è un altro discorso: nel pod… -