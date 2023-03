Allarme pensioni: tante lavoratrici non potranno andarci | Stangata INPS (Di lunedì 27 marzo 2023) Doccia fredda su tante lavoratrici che non potranno andare in pensione. L’ultima comunicazione INPS fa discutere. I requisiti anagrafici e contributivi sono il fulcro del diritto alla pensione. Eppure anche quando si è teoricamente in regola, si potrebbe non percepirla. Più si va avanti negli anni e più ci si stanca ed è naturale pensare alla pensione. Nei decenni passati andare in pensione era facile e le cifre erano più consistenti. Allarme pensioni per le donne – ilovetrading.itAd ogni nuova Manovra di bilancio i paletti per andare in pensione diventano più restrittivi e l’assegno mensile si riduce. Il bilancio dello Stato non è florido e sono i pensionati a farne le spese. La riforma Fornero è stata durissima ed ha stravolto l’impianto della previdenza. L’ultima Legge di Bilancio ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 27 marzo 2023) Doccia fredda suche nonandare in pensione. L’ultima comunicazionefa discutere. I requisiti anagrafici e contributivi sono il fulcro del diritto alla pensione. Eppure anche quando si è teoricamente in regola, si potrebbe non percepirla. Più si va avanti negli anni e più ci si stanca ed è naturale pensare alla pensione. Nei decenni passati andare in pensione era facile e le cifre erano più consistenti.per le donne – ilovetrading.itAd ogni nuova Manovra di bilancio i paletti per andare in pensione diventano più restrittivi e l’assegno mensile si riduce. Il bilancio dello Stato non è florido e sono i pensionati a farne le spese. La riforma Fornero è stata durissima ed ha stravolto l’impianto della previdenza. L’ultima Legge di Bilancio ...

