Allarme migranti inguaia Meloni | il piano per fermare le ondate

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’mette alla prova il Governo di centrodestra che sul tema – negli anni scorsi – ha dato battaglia e ora rischia – ironia della sorte- di trovarsi impantanato su una materia di difficile gestione.no il Governo Sì, perchè non si fermano gli arrivi attraverso la rotta tunisina sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi di oltre novecento naufraghi mentre la Guardia Costiera ha operato soccorsi in area Sar anche nel mar Ionio e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha recuperato altri rifugiati nel Mediterraneo. Adesso, infatti, la rotta quasi per tutti è quella della Tunisia, finita in una grave situazione economica e di tensione politica: e proprio sul Paese si concentrano i timori dell’Unione europea e del governo italiano, pronti ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andydemar : @Ignazio_LaRussa Altro che Draghi. Pensa tu se non fosse andata bene. Un richiamino sul MES, allarme per i ritardi… - RenatoTojol : RT @ilgiornale: “Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al quarto mese di gravidanza”. È il medico di #Lampedusa a lanciare l’allarme. La s… - EugeniaTimpano : RT @tempoweb: #Tunisia, allarme di #Tajani: agire subito o il #Mediterraneo finirà islamizzato - anselmalabella : RT @ilgiornale: “Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al quarto mese di gravidanza”. È il medico di #Lampedusa a lanciare l’allarme. La s… - ilgiornale : “Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al quarto mese di gravidanza”. È il medico di #Lampedusa a lanciare l’allar… -

... d'intesa con il Viminale, altri 70verranno trasferiti, con un aereo militare, a Cagliari. Tunisia,di Tajani: agire subito o il Mediterraneo finirà islamizzato Una situazione, ..."Non abbiamo tempo" "Non abbiamo il tempo di visitare iche ci portano in poliambulatorio e scatta immediato l'a Cala Pisana o all'Isola dei conigli dove arrivano piccoli barchini ...Secondo i dati del Viminale, dal primo gennaio al 23 marzo 2023 sono arrivati 20.379a fronte dei 6.518 del 2022 e i 6.183 del 2021. L'è arrivato direttamente dai vertici delle ...

Allarme migranti inguaia Meloni: il piano per fermare le ondate QuiFinanza

Sì, perchè non si fermano gli arrivi attraverso la rotta tunisina sulle coste italiane, dove a Lampedusa in poche ore si sono registrati venti sbarchi di oltre novecento naufraghi mentre la Guardia ...Il medico di Lampedusa Francesco D’Arca lancia l’allarme per la carenza di medici e fa luce sul numero di donne incinte sbarcate nell’ultimo periodo: “Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al terzo o ...