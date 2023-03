Alla scoperta di come valorizzare le Bodyshape femminili con Ilaria Marocco (Di lunedì 27 marzo 2023) Per valorizzare le Bodyshape femminili basta un po’ di zucchero e conoscere il proprio corpo affinchè la pillola del non saper come abbinare i capi nel migliore dei modi, vada giù. Ma cosa è una Bodyshape ? La Bodyshape è la forma del corpo di ognuno di noi e nella creazione di uno stile personale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Perlebasta un po’ di zucchero e conoscere il proprio corpo affinchè la pillola del non saperabbinare i capi nel migliore dei modi, vada giù. Ma cosa è una? Laè la forma del corpo di ognuno di noi e nella creazione di uno stile personale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non si punterà alla prescrizione (i tempi brevi dell'ordinamento sportivo non lo consentono), ma alla scoperta di u… - albertoangela : Furono Luigi XIV e i suoi stretti consiglieri ad avviare l’industria del lusso in Francia. Tra intrighi, sviluppo t… - pompeii_sites : La scoperta è avvenuta nell’ambito del progetto di ricerca e relativa campagna di scavi presso le Terme Stabiane a… - GroundlessHope : RT @DetourismVenice: ?? Il #MAPPAMONDO DI FRA MAURO, realizzato intorno alla metà del #Quattrocento, è uno dei più preziosi cimeli conservat… - g_raneri : RANER1983: Programma evento 'Camminata alla scoperta delle tr... -