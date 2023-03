Alla scoperta dei luoghi di Massimo Troisi (Di lunedì 27 marzo 2023) DAlla piazza principale della sua San Giorgio a Cremano ad una semplice rampa di scale nel quartiere Chiaia, la presenza di Troisi vive forte come non mai nei luoghi che ha celebrato e che lo hanno reso grande. San Giorgio a Cremano, la città di Troisi Murales, spazi a lui dedicati, mostre. A San Giorgio ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di lunedì 27 marzo 2023) Dpiazza principale della sua San Giorgio a Cremano ad una semplice rampa di scale nel quartiere Chiaia, la presenza divive forte come non mai neiche ha celebrato e che lo hanno reso grande. San Giorgio a Cremano, la città diMurales, spazi a lui dedicati, mostre. A San Giorgio ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Non si punterà alla prescrizione (i tempi brevi dell'ordinamento sportivo non lo consentono), ma alla scoperta di u… - pompeii_sites : La scoperta è avvenuta nell’ambito del progetto di ricerca e relativa campagna di scavi presso le Terme Stabiane a… - Nextplayer_it : Tchia - Un viaggio emozionale nella Nuova Caledonia - Recensione - RosarioLavorgna : Una targa in ricordo di Mario Paciolla, il cooperante napoletano trovato senza vita in Colombia nel 2020, è stata s… - rietin_vetrina : Alla scoperta del tesoro della pergamena con Funambolo e Jobel -