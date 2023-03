Alitalia, Ue: aiuti di Stato illegali. 'Italia deve recuperare quei 400 milioni' (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prestito concesso nel 2019 ritenuto 'illegittimo' dalla Commissione. Giorgetti: 'Conclusioni previste, l'importante è che Ita sia stata esclusa dalle richieste di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prestito concesso nel 2019 ritenuto 'illegittimo' dalla Commissione. Giorgetti: 'Conclusioni previste, l'importante è che Ita sia stata esclusa dalle richieste di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Non so se ridere o piangere: la Commissione dichiara illegale il “prestito” da 400 milioni de 2019 ad Alitalia. E… - quemper_annick : RT @davcarretta: Non so se ridere o piangere: la Commissione dichiara illegale il “prestito” da 400 milioni de 2019 ad Alitalia. E ordina… - vincenzo_tolve : - pietro_busacca : RT @DeShindig: Un altro bel risultato dei nostri governi nella annosa vicenda Alitalia. Che quegli aiuti fossero illegali (oltre che inuti… - falitalia : RT @davcarretta: Non so se ridere o piangere: la Commissione dichiara illegale il “prestito” da 400 milioni de 2019 ad Alitalia. E ordina… -