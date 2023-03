Alitalia, l’Ue bacchetta il Governo: “Il prestito da 400 milioni è illegale, va restituito” (Di lunedì 27 marzo 2023) Bruxelles – La Commissione europea ha concluso che il prestito da 400 milioni di euro concesso dallo Stato italiano nel 2019 ad Alitalia Società Aerea Italiana spa e alla sua controllata Alitalia CityLiner è illegale per le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato. L’Italia deve quindi recuperare l’aiuto di Stato illegittimo, più gli interessi, da Alitalia. Il prestito andrà recuperato dallo Stato italiano, per quanto possibile, insinuandosi al passivo della compagnia aerea, oramai in amministrazione straordinaria spiega la portavoce della Commissione europea per la Concorrenza, Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “L’amministrazione straordinaria di Alitalia è tuttora in corso – spiega la portavoce – con ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023) Bruxelles – La Commissione europea ha concluso che ilda 400di euro concesso dallo Stato italiano nel 2019 adSocietà Aerea Italiana spa e alla sua controllataCityLiner èper le norme delsugli aiuti di Stato. L’Italia deve quindi recuperare l’aiuto di Stato illegittimo, più gli interessi, da. Ilandrà recuperato dallo Stato italiano, per quanto possibile, insinuandosi al passivo della compagnia aerea, oramai in amministrazione straordinaria spiega la portavoce della Commissione europea per la Concorrenza, Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “L’amministrazione straordinaria diè tuttora in corso – spiega la portavoce – con ...

