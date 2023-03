Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leymordaza1 : RT @Asb71atleta: Bonito detalle... - LeoMc1978 : RT @Asb71atleta: Bonito detalle... - GerardoR6K : RT @Asb71atleta: Bonito detalle... - HiederLino : RT @Asb71atleta: Bonito detalle... - Asb71atleta : Bonito detalle... -

Bisogna pesarle, le parole, sempre; soprattutto per ricordarci del loro valore in relazione al contesto per il quale le adoperiamo. Perché le parole spesso stanno in agguato, anche se a noi non sembra,...1' DI LETTURA BARCELLONA " Straordinaria impresa diCampillo alla Maratona di Barcellona. L'atleta spagnolo di 31 anni è disabile al 76% . A soli sei mesi di vita, un'encefalite virale erpetica gli ha causato la paralisi cerebrale, una ...ha completato una maratona con il 76% di disabilità: è il primo al mondo a riuscirci . L'atleta ha percorso 42 km e 195 sostenuto da tutto il pubblico. " Se fissi un obiettivo puoi raggiungerlo. ...

Alex Roca Campillo, disabile a chi Il maratoneta entrato nella storia La Gazzetta dello Sport

Bisogna pesarle, le parole, sempre; soprattutto per ricordarci del loro valore in relazione al contesto per il quale le adoperiamo. Perché le parole spesso stanno in agguato, anche se a noi non sembra ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...