Alessandro Borghese Celebrity Chef, Riccardo Monco new entry: «La cucina italiana è un vanto nel mondo» (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuova settimana, nuove sfide nella cucina di Chef Alessandro Borghese che apre le porte ai vip di casa nostra perché si mettano alla prova ai fornelli. Dopo il successo della prima edizione è, infatti, in onda la seconda stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef, format prodotto da Banijay Italia, in prima tv assoluta su TV8 dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10. Nel suo ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”, il padrone di casa è affiancato in qualità di giudici dalla food editor Angela Frenda e dalla new entry Riccardo Monco. Per lo Chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, si tratta del ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 marzo 2023) Nuova settimana, nuove sfide nelladiche apre le porte ai vip di casa nostra perché si mettano alla prova ai fornelli. Dopo il successo della prima edizione è, infatti, in onda la seconda stagione di, format prodotto da Banijay Italia, in prima tv assoluta su TV8 dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10. Nel suo ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”, il padrone di casa è affiancato in qualità di giudici dalla food editor Angela Frenda e dalla new. Per lotristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al, si tratta del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : Video intervista con lo Chef Riccardo Monco, giudice di “Alessandro Borghese Celebrity Chef”: “Il segreto è avere l… - louistqr : alessandro borghese e i 4 ristoranti - GiornaleVicenza : La trasmissione tv sarà a Bassano i primi di aprile per la registrazione di una puntata. In lizza i locali del cent… - baccoramiola : Nuova stagione, Nuova Promozione! ...Tutta Tricolore :) Merlot I.g.t. Alturis: Cantina Vincitrice di “4 Ristoranti”… - bux_alessandro : RT @___Anna22: Francia Esempio per il mondo intero? Agenti in divisa e in borghese gettano manette e documenti in segno di protesta? Forz… -