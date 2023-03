(Di lunedì 27 marzo 2023) Al suo posto ad interim il vicedirettore Marco Franzelli. È stata sicuramente lapiù innovativa e per questo una delle più divisive: critiche erano arrivate da Paola Ferrari rimossa dal dopopartita degli azzurri. Pesano gli ascolti in calo di Domenica Sportiva e 90° Minuto

Pesano gli ascolti in calo di Domenica Sportiva e 90° Minuto. Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. La giornalista sarebbe stata "criticata per le sue scelte editoriali". Alessandra De Stefano si è dimessa da direttrice di RaiSport per motivi personali. Nominato direttore ad interim Marco Franzelli. Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di #RaiSport... Mondiale di merda, tanti soldi buttati... piano piano le cose... Alessandra De Stefano si è dimessa da RaiSport: al suo posto ad interim Marco Franzelli

... Piero Mei (decano del nuoto e del giornalismo sportivo),Arcobelli (Gazzetta dello Sport), ... Benny Lucchi Casadei (il Giornale), Arianna Ravelli (Corriere della Sera),Retico (la ...Un roboante passo indietro: si dimette infattiDe, direttrice di Rai Sport. Una decisione che ovviamente agita la Rai. Come ricorda Il Foglio , in passato fu criticata per alcune scelte editoriali , in primis per alcune ...Deha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall'incarico di Direttrice di Rai Sport per motivi personali. L'Amministratore Delegato, Carlo Fuortes , nel prendere atto ...

La direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, come anticipato da “Il Foglio“, si è dimessa. Un cambio al vertice dopo le polemiche degli ultimi mesi, il nuovo responsabile della testata in attesa ...Alessandra De Stefano si è dimessa dal suo ruolo di direttrice di Rai Sport. La giornalista, secondo quanto riportato dal Foglio, avrebbe deciso di lasciare il posto in seguito a dei problemi ...