Alessandra De Stefano si dimette da direttrice di Rai Sport (Di lunedì 27 marzo 2023) Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. Criticata per le sue scelte editoriali, sotto pressione per il Mondiale di calcio definito un flop (criticato il format) decide di lasciare. L'ex direttrice aveva avuto uno sfogo personale sul suo profilo social e aveva definito i giornalisti di carta stampata "il nulla". Le veniva contestata la scelta di Lea Capizzi, giornalista esterna, chiamata in Rai per condurre la Domenica Sportiva. Tra i motivi che hanno portato alla decisone anche la difficile gestione interna. La redazione di Milano protestava perché si riteneva trascurata rispetto a quella romana. Nelle scorse settimane la richiesta di Enrico Varriale di tornare in Rai, allontanato e in causa con l'azienda, ha peggiorato il quadro. Varriale ha chiesto il reintegro.

