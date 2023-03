(Di lunedì 27 marzo 2023) Il libro non è in vendita, ma può essere richiesto a fronte di una donazione che andrà interamente a progetto Mongolfiere all'indirizzo redazione@weekendpremium.it 27 marzo 2023

... Flavio Rossi, di concedere all'anarchico in sciopero della fame da 5 mesi il ... sinel provvedimento firmato da Giovanna Di Rosa, presidente della Sorveglianza, e dalla giudice ...... ma hanno trovato in questo luogo il modo di esprimere al meglio il loro talento - dice- E questo è successo anche a Raffaele D'Argenzio che era venuto a Milano per un evento del tutto ...... si è riservato e non deciderà prima di lunedì e comunque nei cinque giorni concessi dalla. ... l'avvocato Flavio Rossi, che rimarca come quella del suo assistito non sia una scelta sul ...

Albertini legge le poesie di D'Argenzio, milanese nato a Caserta ... Agenzia askanews

Albertini ha letto dal palco alcuni componimenti - ha anche scritto la prefazione alla raccolta - e ha dimostrato, lui simbolo a suo modo di un certo pragmatismo meneghino, come la vera anima milanese ...«Insieme abbiamo demolito gli standard patriarcali», racconta la cantante, attrice e ora scrittrice inglese. «Eravamo classe operaia. E soli. Ma abbiamo visto una crepa nel muro della normalità e aper ...