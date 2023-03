Al di sotto della legge (Di lunedì 27 marzo 2023) Gli aspiranti magistrati che barano alla prova d’esame (complici, gli stessi esaminatori). O gli «orrori» scritti ai concorsi. Poi uno perde fiducia nella giustizia... Li ha traditi un errore banale. Hanno mandato la mail a un indirizzo sbagliato. E così s’è scoperto che stavano cercando di truccare il concorso per diventare magistrati. Uno dei commissari, Francesco Astone, professore a Messina, è ora indagato con l’accusa di abuso d’ufficio. Secondo la Procura di Roma era pronto ad agevolare la promozione di un candidato. Lo avrebbe riconosciuto da un segno particolare sulla prova d’esame. Le mail che si stavano scambiando dovevano, per l’appunto, definire il segno. E il resto dell’accordo. Non è la prima volta che succede, purtroppo. Qualche tempo fa il sostituto procuratore di Napoli, Clotilde Renna, era molto preoccupata per una sua pupilla. In effetti quest’ultima aveva ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) Gli aspiranti magistrati che barano alla prova d’esame (complici, gli stessi esaminatori). O gli «orrori» scritti ai concorsi. Poi uno perde fiducia nella giustizia... Li ha traditi un errore banale. Hanno mandato la mail a un indirizzo sbagliato. E così s’è scoperto che stavano cercando di truccare il concorso per diventare magistrati. Uno dei commissari, Francesco Astone, professore a Messina, è ora indagato con l’accusa di abuso d’ufficio. Secondo la Procura di Roma era pronto ad agevolare la promozione di un candidato. Lo avrebbe riconosciuto da un segno particolare sulla prova d’esame. Le mail che si stavano scambiando dovevano, per l’appunto, definire il segno. E il resto dell’accordo. Non è la prima volta che succede, purtroppo. Qualche tempo fa il sostituto procuratore di Napoli, Clotilde Renna, era molto preoccupata per una sua pupilla. In effetti quest’ultima aveva ...

