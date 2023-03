Al Conservatorio “Cimarosa” il concerto di Giacomo Susani (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorna l’appuntamento con Chitarre al Cimarosa, la rassegna internazionale organizzata dal Conservatorio «Domenico Cimarosa» presieduto da Achille Mottola e diretto dal M° Maria Gabriella Della Sala. La manifestazione, coordinata dal M° Lucio Matarazzo, vedrà venerdì 31 marzo (ore 20, Aula Magna “Mario Cesa” – ingresso gratuito) la partecipazione di Giacomo Susani. Giovanissimo musicista e compositore, figlio d’arte, nato a Padova, londinese di adozione, Susani ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni. Per lui è stato un continuo crescendo che lo ha portato a vincere numerosi premi e riconoscimenti di livello internazionale, tra i quali spiccano il Respighi Prize di New York in composizione (2022) e il Primo Premio al London International Guitar ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorna l’appuntamento con Chitarre al, la rassegna internazionale organizzata dal«Domenico» presieduto da Achille Mottola e diretto dal M° Maria Gabriella Della Sala. La manifestazione, coordinata dal M° Lucio Matarazzo, vedrà venerdì 31 marzo (ore 20, Aula Magna “Mario Cesa” – ingresso gratuito) la partecipazione di. Giovanissimo musicista e compositore, figlio d’arte, nato a Padova, londinese di adozione,ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 7 anni. Per lui è stato un continuo crescendo che lo ha portato a vincere numerosi premi e riconoscimenti di livello internazionale, tra i quali spiccano il Respighi Prize di New York in composizione (2022) e il Primo Premio al London International Guitar ...

