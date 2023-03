Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 marzo 2023) «Ciao Pia, ho letto la tua storia sui giornali. Mi sembri un». Era il 2019 e cosìscriveva a Pia, scegliendola per guidare la sua motoe soccorrere i migranti nel braccio di mare tra la Libia e l’Italia.“assume” Piaper guidare la sua«Sono un artista del Regno Unito e ho realizzato diverse opere ispirate alla crisi dei migranti. Ovviamente non posso tenere i soldi per me. Potresti usarli tu per comprare una barca o qualcosa del genere? Fammi sapere per favore. Buon lavoro,». Il coinvolgimento dinelle operazioni è rimasto limitato al sostegno finanziario. ...