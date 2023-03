Ahsoka | svelato il nome di un nuovo personaggio della serie Star Wars

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 marzo 2023) Nellacon protagonista Rosario Dawson, a quanto pare, apparirà uncompletamente. Sono ancora poche le informazioni riguardanti lasuche verrà nuovamente interpretato da Rosario Dawson dopo aver esordito nella seconda stagione di The Mandalorian. Tra queste la presenza di un. Stiamo parlando del ruolo di Mark Rolston, che contrariamente a quanto si pensava non interpreterà il Senatore Dagonet, doppiato in Tales of the Jedi, ma uncompletamentechiamato Captain Hale. Lo si è dedotto da alcuni autografi firmati dall'attore ai fan didurante un evento., Rosario Dawson sul ...