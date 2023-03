Agribirrificio La Morosina | Una storia di terra e passione

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’azienda Agricola Cascina Lanasce nel 1600 come uno dei primi insediamenti nella pianura alluvionale del fiume Ticino per conto del Conte Morosini. Ladi Abbiategrasso (MI) non è solo un birrificio artigianale, ma è anche un’azienda agricola a tutti gli effetti, composta da terreni, cascina, birrificio e agriturismo. Sorge all’interno del Parco Naturale del Ticino, mentre la cascina fu acquistata negli anni ’90 dai nonni di Filippo. Nel 2010 il giovane Filippo ne assume la guida, ridando vita a un’attività che si era fermata dopo la pausa del nonno. Nasce l’idea di convertire la produzione agricolo da monocultura del mais creando un prodotto di filiera, locale al 100%: la Birra Agricola. Comincia quindi a coltivare orzo distico, frumento e luppolo; l’acqua è irrigata dalle acque sorgive del fontanile di San Carlo. “Ci ...