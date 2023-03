AGON by AOC: presentato il nuovo monitor da gaming 32 pollici AG325QZN/EU (Di lunedì 27 marzo 2023) AGON by AOC lancia il nuovo monitor da gaming 32 pollici AG325QZN/EU con 240 Hz, GtG fino a 1 ms e HDR. Velocità competitiva per un grande display AGON by AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale nel settore dei monitor per videogiochi e degli accessori IT, annuncia il nuovo modello della serie di monitor gaming AGON 5. Il monitor AGON AG325QZN/EU da 31,5? (80 cm) è dotato di un pannello Fast VA, in grado di funzionare con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Un’impressionante rapporto di contrasto di 3000:1, neri profondi, colori ricchi e la certificazione DisplayHDR 400. L’AG325QZN/EU ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 marzo 2023)by AOC lancia ilda32/EU con 240 Hz, GtG fino a 1 ms e HDR. Velocità competitiva per un grande displayby AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale nel settore deiper videogiochi e degli accessori IT, annuncia ilmodello della serie di5. Il/EU da 31,5? (80 cm) è dotato di un pannello Fast VA, in grado di funzionare con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Un’impressionante rapporto di contrasto di 3000:1, neri profondi, colori ricchi e la certificazione DisplayHDR 400. L’/EU ...

