Aggredito e accoltellato nel napoletano | indagano i carabinieri

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri idel nucleo operativo e radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale locale per un 38enne ferito. Sul corpo diverse contusioni e due lievi ferite da arma da taglio al fianco e alla schiena. Il 38enne non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe statoa Casoria per motivi ancora poco chiari. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato a Casoria per motivi ancora poco chiari. Indagini in corso dei Carabinieri.

Episodio choc nella notte a Casoria: un uomo di 38 anni è stato accoltellato in strada per motivi ancora da verificare.