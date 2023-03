Aggredirono marocchino | scattano i domiciliari per cinque persone

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuest’oggi, i Carabinieri della Stazione di San Valentino Torio, nell’ambito di un’attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestiemessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di R.S., R.G., A.A., C.A. e P.V., tutti di età compresa tra 19 e 52 anni, originari e/o residenti a San Valentino Torio. Il provvedimento ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti dalla Stazione Carabinieri di San Valentino Torio in relazione a un’aggressione avvenuta la notte del 29 gennaio scorso, in piazza Santacroce, ai danni del 31 enne di origini marocchine M.Y. Gli arrestati, secondo la prospettazione accusatoria ritenuta fondata dal Giudice cautelare, sono stati autori, unitamente ad altri ...

Denuncia dei medici: 'Credevano fosse un pusher. Picchiato in testa e sul petto, immobilizzato alla barella'. Il(senza precedenti) era incosciente al pronto soccorso a causa di una crisi ...Ilera già in carcere per altri reati, mentre il pakistano era ai domiciliari e ora finirà al Sant'Anna.Denuncia dei medici: 'Credevano fosse un pusher. Picchiato in testa e sul petto, immobilizzato alla barella'. Il(senza precedenti) era incosciente al pronto soccorso a causa di una crisi ...