Agatha Christie, via dai gialli "insulti o riferimenti etnici" (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – I libri della scrittrice britannica Agatha Christie (1890-1976), regina del giallo, riscritti per adattarli alla "sensibilità moderna". Il vocabolario dei suoi romanzi è stato modificato per eliminare termini come "orientale" oppure l'allusione razziale ad un servitore nero. I gialli che hanno per protagonisti i detective privati Hercule Poirot e Miss Marple, scritti tra il 1920 e il 1976, sono in parte rielaborati con l'uscita delle nuove edizioni in inglese pubblicate da HarperCollins. Dopo le polemiche legate alle modifiche apportate ai racconti di Roald Dahl, l'autore di "La fabbrica di cioccolata", e alle spy-stories di Ian Fleming, l'autore dell'agente segreto 007, i 'sensitivity readers' (lettori sensibili) sono intervenuti su un'altra delle grandi scrittrici della narrativa inglese del secondo Novecento.

