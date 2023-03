Agatha Christie “sfregiata” dal politicamente corretto | la follia “woke” infierisce sulla regina del giallo

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilanche contro la grandedel “” unanimemente considerata un delle grandi scrittrici della narrativa inglese del secondo Novecento. I suoi libri sono dei long seller, i film tratti dalle investigazioni di Hercule Poirot sono dei classici riproposti anche di recente e la serie tv in onda attualmente su Rete4 tiene incollati telespettatori di ogni generazione. Ma l’idiozia della cancel culture non si ferma. E le vestali del linguaggio inclusivo hanno deciso di “ripulire”, di riscrivere i testi della Chrietie per adattarli alla “sensibilità moderna”. Riscritti i libri diIl vocabolario dei suoi romanzi è stato modificato per eliminare termini come ...

Come emerge dalla stampa del Regno Unito, alcune delle sue celebri opere infatti sono state in parte corrette dall'editore HarperCollins per tener conto delle sensibilità moderne.

Poche settimane dopo le polemiche sulle revisioni linguistiche e le correzioni nei libri di Roald Dahl e di Ian Fleming in nome del politicamente corretto se ne apre una nuova nel Regno Unito su Agatha Christie. Come emerge dalla stampa del Regno Unito, alcune delle sue celebri opere infatti sono state in parte corrette dall'editore HarperCollins per tener conto delle sensibilità moderne.