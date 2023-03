' Agatha Christie politicamente scorretta' E l' editore corregge i suoi romanzi - Magazine

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una commissione di 'lettori sensibile' riscrive i testi dei best seller per conto di Harper Collins. Via le 'allusioni razziali'. Un esempio? La parola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... troisi_licia : - logiovannone : RT @Miti_Vigliero: ?? Offensivi e razzisti, “corretti” i romanzi di Agatha Christie: scoppia la polemica Scompaiono parole come «ebreo», «zi… - marilovesgr33n : Censuriamo un po' di Agatha Christie [1920-1976]. I tagli sono riferiti alle descrizioni delle etnie dei personaggi… - Mte90Net : I libri di Agatha Christie su Poirot e Miss Marple modificati per la 'sensibilità moderna' | Cinema -… - OscarOfCydonia : RT @troisi_licia: -

Una commissione di 'lettori sensibile' riscrive i testi dei best seller per conto di Harper Collins. Via le 'allusioni razziali'. Un esempio La parola ...Su Twitter alcuni appassionati lettori dell'autrice parlano di 'omicidio' perpetrato contro le sue opere e altri che riscrivono sarcasticamente i titoli dialla luce delle nuove sensibilità: ...Dopo le polemiche innescatesi dopo la ' riscrittura ' di alcuni racconti di Roald Dahl e di diversi romanzi di Ian Fleming , anche alcuni passaggi delle opere difiniscono sotto la tagliola dei sensitivity readers . E tra i libri rivisitatati della regina dei gialli prima della pubblicazione delle nuove edizioni da parte della casa editrice ...

Anche i romanzi di Agatha Christie 'corretti', è polemica in Gb - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Agatha Christie politicamente scorretta". E l'editore corregge i suoi romanzi Una commissione di "lettori sensibile" riscrive i testi dei best seller per conto di Harper Collins. Via le "allusioni ...Londra, 27 mar. – I libri della scrittrice britannica Agatha Christie (1890-1976), regina del giallo, riscritti per adattarli alla “sensibilità moderna”. Il vocabolario dei suoi romanzi è stato ...