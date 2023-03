Agatha Christie, anche i suoi romanzi saranno corretti (Di lunedì 27 marzo 2023) La HarperCollins, casa editrice inglese, ha deciso di riscrivere e adattare alcuni passaggi dei romanzi gialli di Agatha Christie considerati poco adatti alla sensibilità moderna. La notizia, riportata dal Telegraph, fa scoppiare la polemica contro la cosiddetta cancel culture, la cultura dei boicottaggio che da molti è reputata una vera e propria forma di revisionismo ... <strong></strong> TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) La HarperCollins, casa editrice inglese, ha deciso di riscrivere e adattare alcuni passaggi deigialli diconsiderati poco adatti alla sensibilità moderna. La notizia, riportata dal Telegraph, fa scoppiare la polemica contro la cosiddetta cancel culture, la cultura dei boicottaggio che da molti è reputata una vera e propria forma di revisionismo ... TAG24.

