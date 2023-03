Africa libera (dai debiti con la Cina). Il viaggio di Kamala Harris (Di lunedì 27 marzo 2023) Un viaggio in Africa, il primo, per Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti. Che la porterà in Ghana, Tanzania e Zambia. Harris incontrerà leader politici, uomini d’affari e rappresentanti della società civile per approfondire le relazioni diplomatiche e promuovere la cooperazione economica tra gli Usa e questi Paesi. Ma soprattutto, parlerà di debito, quello che affligge e strozza molte delle economie del Continente e che nasce dagli accordi stretti con la Cina. Il Dragone, non è certo un mistero, è il principale finanziatore dei Paesi Africani, i quali però spesso finiscono vittime di prestiti-trappola, che prevedono la vendita o la cessione di interi asset industriali in caso di insolvenza. Ed è proprio per questo che Harris, consapevole del ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 marzo 2023) Unin, il primo, per, vicepresidente degli Stati Uniti. Che la porterà in Ghana, Tanzania e Zambia.incontrerà leader politici, uomini d’affari e rappresentanti della società civile per approfondire le relazioni diplomatiche e promuovere la cooperazione economica tra gli Usa e questi Paesi. Ma soprattutto, parlerà di debito, quello che affligge e strozza molte delle economie del Continente e che nasce dagli accordi stretti con la. Il Dragone, non è certo un mistero, è il principale finanziatore dei Paesini, i quali però spesso finiscono vittime di prestiti-trappola, che prevedono la vendita o la cessione di interi asset industriali in caso di insolvenza. Ed è proprio per questo che, consapevole del ...

