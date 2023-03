Afragola prega per Raffaele: è in coma al Cardarelli. Stasera fiaccolata in città (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ l’unico sopravvissuto di quella notte in cui hanno perso la vita due amici. Raffaele Corleone, 19 anni, è in coma e lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente che pochi giorni fa ha provocato la morte di Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22. Afragola prega per Corleone: è in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ l’unico sopravvissuto di quella notte in cui hanno perso la vita due amici.Corleone, 19 anni, è ine lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente che pochi giorni fa ha provocato la morte di Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22.per Corleone: è in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

