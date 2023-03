Afghanistan: attentato suicida, almeno 6 morti (Di lunedì 27 marzo 2023) attentato suicida in Afghanistan. Questa volta teatro dell’attentato è la capitale Kabul. Secondo quanto riferito l’attentato si è verificato vicino al ministero degli Esteri. almeno 6 persone sono morte e una decina sono rimaste ferite. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. attentato suicida in Afghanistan attentato suicida nella capitale afghana, Kabul. Secondo quanto riferito Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023)in. Questa volta teatro dell’è la capitale Kabul. Secondo quanto riferito l’si è verificato vicino al ministero degli Esteri.6 persone sono morte e una decina sono rimaste ferite. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.innella capitale afghana, Kabul. Secondo quanto riferito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Afghanistan: attentato suicida, almeno 6 morti - Billa42_ : Afghanistan: attentato suicida, almeno 6 morti - NessunLuogo24 : #BREAKING Attentato vicino al ministero degli Esteri di #Kabul, #Afghanistan ????, finora si contano 6 morti e 10 fer… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Sei persone sono state uccise in un attentato suicida a Kabul, in Afghanistan - ilpost : Sei persone sono state uccise in un attentato suicida a Kabul, in Afghanistan -