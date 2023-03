Afghanistan: 2 persone uccise e 10 ferite a Kabul in esplosione vicino ministero Esteri (Di lunedì 27 marzo 2023) Kabul, 27 mar. (Adnkronos) - Almeno due persone sono state uccise e altre 10 ferite in un'esplosione nei pressi del ministero degli Esteri afghano a Kabul. Lo riferisce l'ong italiana Hospital Emergency, secondo cui la detonazione è avvenuta a mezzogiorno nel centro della città durante l'ora di punta, mentre i dipendenti ministero stavano terminando la loro giornata lavorativa. in anticipo per il Ramadan. I media locali hanno riferito che tutti i percorsi che portano alla scena dell'esplosione sono stati transennati dalla polizia. I funzionari della sicurezza non hanno rilasciato commenti sul tipo di esplosivo utilizzato e non vi è stata finora alcuna rivendicazione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) - Almeno duesono statee altre 10in un'nei pressi deldegliafghano a. Lo riferisce l'ong italiana Hospital Emergency, secondo cui la detonazione è avvenuta a mezzogiorno nel centro della città durante l'ora di punta, mentre i dipendentistavano terminando la loro giornata lavorativa. in anticipo per il Ramadan. I media locali hanno riferito che tutti i percorsi che portano alla scena dell'sono stati transennati dalla polizia. I funzionari della sicurezza non hanno rilasciato commenti sul tipo di esplosivo utilizzato e non vi è stata finora alcuna rivendicazione.

