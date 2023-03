(Di lunedì 27 marzo 2023) Scherma. L’atleta bergamasca era stata invitata a New York per raccontare il significato del suo gesto: a febbraio, nella Coppa del mondo Under 20, aveva accettato di ripetere, perdendo, un match già vinto per un errore arbitrale.

Adosini, che stoccata: bloccata a Malpensa, sfuma il discorso all'Onu L'Eco di Bergamo

