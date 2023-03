Addio a Nicoletta Saracco | diventata simbolo delle donne malate di cancro al seno

(Di lunedì 27 marzo 2023)era una designer marchigiana di 33 anni che da tempo condivideva su Instagram, su cui contava più di 9mila followers, la sua lotta contro un tumore almetastatico. A dare la notizia della sua morte è stata la Fondazione Ieo-Monzino, di cuiera sostenitrice. “Siamo addolorati nel dare la notizia che la nostra amicaè venuta a mancare”, hanno condiviso dalla Fondazione. “Raccontava con naturalezza e sincerità la sua esperienza di paziente oncologica per invitare alla prevenzione e soprattutto per sconfiggere i tanti tabù che ancora, purtroppo, accompagnano la malattia”. Ogni giornoraccontava di sé e del tumore, che la affliggeva da 4 anni. Nella sua bio si legge “Cancer fighter”. Molte le foto postate ...

CIVITANOVA – Si è spenta a soli 33 anni Nicoletta Saracco. Malata da qualche anno, aveva fatto della sua malattia, il tumore al seno, uno strumento per aiutare altre giovani donne nella sua…