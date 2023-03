Addio a Ivano Marescotti: l’attore e regista è morto a 77 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Addio a Ivano Marescotti: l’attore e regista è morto a 77 anni, in carriera ha interpretato oltre cinquanta film e molte fiction, ottenendo 6 candidature al Nastro d’argento Addio a Ivano Marescotti: l’attore e regista è morto a 77 anni. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche, conseguenza di una grave malattia. L’artista aveva annunciato il suo ritiro dalle scene a febbraio 2022 per dedicarsi esclusivamente al Teatro Accademia Marescotti a Ravenna. In carriera ha preso parte a oltre cinquanta film e molte fiction. 6 le candidature al Nastro d’argento, premio che ottiene nel ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 27 marzo 2023)a 77, in carriera ha interpretato oltre cinquanta film e molte fiction, ottenendo 6 candidature al Nastro d’argentoa 77. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche, conseguenza di una grave malattia. L’artista aveva annunciato il suo ritiro dalle scene a febbraio 2022 per dedicarsi esclusivamente al Teatro Accademiaa Ravenna. In carriera ha preso parte a oltre cinquanta film e molte fiction. 6 le candidature al Nastro d’argento, premio che ottiene nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Addio a Ivano Marescotti. L'attore, morto oggi a Ravenna, aveva 77 anni. Combatteva da tempo con una grave malattia… - repubblica : L'addio a Ivano Marescotti: 'Ciao creatore di sogni' . La sua Romagna in lutto - fanpage : Addio a #IvanoMarescotti, lutto nel mondo del cinema e della tv - Romanito_21 : RT @TgrRaiER: Poco più di un anno fa, Ivano Marescotti, aveva annunciato il suo addio alle scene. Ma non aveva smesso di trasmettere la sua… - news_bologna : L'addio a Ivano Marescotti, straordinario attore: 'Ciao creatore di sogni'. L'Anpi: 'Non ti dimenticheremo' -

Addio Ivano Marescotti. 'Antipatico' da ridere Quel ruolo, molto caratteristico, molto intenso e un po' sopra le righe diventerà un marchio di fabbrica per Ivano Marescotti. Anche se resterà uno dei pochi da protagonista per un attore destinato a ... Ivano Marescotti è morto, l'attore aveva 77 anni L'addio al cinema di Ivano Marescotti: l'intervista L'ultimo lavoro Nel profilo Facebook di Marescotti compare la locandina di uno spettacolo , diretto proprio da lui, dal titolo 'Nudi' , la cui ... Le passioni di Ivano Marescotti, tra cinema e politica sempre dalla parte dei deboli È morto Ivano Marescotti , aveva 77 anni. Da qualche giorno era ricoverato all'ospedale civile di Ravenna. Un anno fa, con un post sul suo profilo Facebook, aveva annunciato l'addio alle scene : "... Quel ruolo, molto caratteristico, molto intenso e un po' sopra le righe diventerà un marchio di fabbrica perMarescotti. Anche se resterà uno dei pochi da protagonista per un attore destinato a ...L'al cinema diMarescotti: l'intervista L'ultimo lavoro Nel profilo Facebook di Marescotti compare la locandina di uno spettacolo , diretto proprio da lui, dal titolo 'Nudi' , la cui ...È mortoMarescotti , aveva 77 anni. Da qualche giorno era ricoverato all'ospedale civile di Ravenna. Un anno fa, con un post sul suo profilo Facebook, aveva annunciato l'alle scene : "... Addio a Ivano Marescotti, una vita per il cinema e il teatro Agenzia ANSA Addio Marescotti,stroncato da malattia E' morto, a Ravenna, l'attore e regista Ivano Marescotti. Aveva 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a ... Addio a Ivano Marescotti, attore dalla carriera multiforme e impegnata Ivano Marescotti, attore romagnolo noto per la sua carriera nel cinema, teatro e televisione, è morto il 26 marzo a causa di una lunga malattia. Aveva 77 anni ed era ricoverato a Ravenna. Marescotti h ... E' morto, a Ravenna, l'attore e regista Ivano Marescotti. Aveva 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a ...Ivano Marescotti, attore romagnolo noto per la sua carriera nel cinema, teatro e televisione, è morto il 26 marzo a causa di una lunga malattia. Aveva 77 anni ed era ricoverato a Ravenna. Marescotti h ...