Adam Sandler | Le recensioni negative non mi feriscono | i critici non sanno di cosa parlano

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 marzo 2023) L'attore, premiato con il Mark Twain Prize, ha spiegato in che modo affronta ledei suoi film e non si lascia influenzare daiè stato premiato con il Mark Twain Prize for American Humor nella serata di domenica e, salito sul palco, ha spiegato il suo rapporto con ie il modo in cui è riuscito a non farsi influenzare dall'accoglienza negativa riservata ai suoi film. La carriera dell'attore è stata celebrata da star come Drew Barrymore, Jennifer Aniston e Ben Stiller, lasciando poi spazio alle riflessioni della star. Parlando della sua capacità di non lasciarsi impensierire dalleha spiegato che è sempre stato ...