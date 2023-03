Acerra | infermieri presi a calci e a pugni alla Villa dei Fiori | “Subito drappello di polizia”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non c’è pace per i sanitari, ancora un’altra aggressione nei loro confronti si verifica nelle strutture ospedaliere di Napoli e provincia. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, è avvenuto ieri pomeriggio, al pronto soccorso delladeiad. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.