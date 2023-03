Abusò di una paziente con problemi psichici: ridotta condanna per un infermiere (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ stata confermata dalla Cassazione l'ipotesi di minor gravità, con relativa diminuzione della pena, per un abuso sessuale avvenuto in un reparto di psichiatria di un ospedale abruzzese dove una giovane... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ stata confermata dalla Cassazione l'ipotesi di minor gravità, con relativa diminuzione della pena, per un abuso sessuale avvenuto in un reparto di psichiatria di un ospedale abruzzese dove una giovane...

La corruzione, un fenomeno criminale difficile da misurare Relativamente all'ultimo triennio, rapportando i delitti denunciati per abuso d'ufficio alla popolazione residente, si ottiene un valore medio nazionale di 5,91 eventi per 100mila abitanti con una ... Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno svolto un servizio straordinario, intensificando i ... ... poiché sorprese mentre scaricavano, dal carrello della propria autovettura, rifiuti consistenti in materiale in eternit, nel bordo di una strada e senza alcuna autorizzazione. Abusò di una paziente in un ospedale abruzzese: la Cassazione riduce la condanna di un infermiere ... con gli elettrodi per fare l'elettrocardiogramma, era stata baciata su una guancia e molestata da un infermiere. Relativamente all'ultimo triennio, rapportando i delitti denunciati per abuso d'ufficio alla popolazione residente, si ottiene un valore medio nazionale di 5,91 eventi per 100mila abitanti con...... poiché sorprese mentre scaricavano, dal carrello della propria autovettura, rifiuti consistenti in materiale in eternit, nel bordo distrada e senza alcuna autorizzazione.... con gli elettrodi per fare l'elettrocardiogramma, era stata baciata suguancia e molestata da un infermiere.