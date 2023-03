Abodi | ' Oriundi sono un valore aggiungo ma investiamo su giovani'

(Di lunedì 27 marzo 2023) "Gliundi carattere sportivo, ma non solo sportivo, che va accolto sempre con favore. Credo ancora nella possibilità di estrarre quello che c'è in serie A troppo spesso in ...

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Gli oriundi sono un valore di carattere sportivo ... Lo afferma il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ai microfoni di "La politica nel pallone" di Gr Parlamento.L’Italia è stata sconfitta dall’Inghilterra nella prima partita delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri sono stati battuti per 2-1 a Napoli, in quella che era la rivincita della finale del ...