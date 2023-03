Abodi: «Europei in Italia nel 2032? Serve un modello di partecipazione di carattere finanziario» (Di lunedì 27 marzo 2023) Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato della candidatura dell’Italia agli Europei di calcio del 2032. Le dichiarazioni Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato della candidatura dell’Italia agli Europei di calcio del 2032. PAROLE – «Euro 2032? Stiamo parlando di valorizzazione del patrimonio pubblico. Non ritengo che quanto necessario debba essere messo dal governo, Serve un modello di partecipazione di carattere finanziario, ho lanciato l’idea del fondo immobiliare stadi, dove anche le amministrazioni comunali possono e debbono fare la loro parte. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato un comitato interistituzionale con alcuni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Andrea, ministro dello Sport, ha parlato della candidatura dell’aglidi calcio del. Le dichiarazioni Andrea, ministro dello Sport, ha parlato della candidatura dell’aglidi calcio del. PAROLE – «Euro? Stiamo parlando di valorizzazione del patrimonio pubblico. Non ritengo che quanto necessario debba essere messo dal governo,undidi, ho lanciato l’idea del fondo immobiliare stadi, dove anche le amministrazioni comunali possono e debbono fare la loro parte. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato un comitato interistituzionale con alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alex19Francesco : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… - aliasvaughn : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… - SilviaPrato1 : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… - MGBasolu : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… - dani21229241 : RT @dayfootball1981: #UEFA #Euro2032 Mentre Gravina e Malagò vedono gli europei come unica possibilità per fare gli stadi, Abodi no. Calcio… -