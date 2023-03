“Abbiamo scoperto tutto”. Dopo il GF Vip, le brutte voci su Antonella: “Guardate qui” (Di lunedì 27 marzo 2023) Da quando è uscita dallo spiato appartamento del GF Vip 7, il pubblico ha visto Antonella Fiordelisi solo e unicamente incollata al suo Edoardo Donnamaria per la gioia dei Donnalisi. Ma intanto molti la criticano e stanno tirando fuori presunti scheletri nell’armadio. È stata davvero la schermitrice che dice da sempre? Seguendola su Instagram fino a tempo fa la si poteva vedere agli allenamenti di scherma, ancora oggi lei e i suoi genitori raccontano di una rilevante storia sportiva, fatta di trasferte, pure all’estero, di un Bronzo Nazionale. L’ex star del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi, per MowMag avrebbe condito ‘leggermente’ tutto. GF Vip, il dibattito sul passato di Antonella Fiordelisi Come riportato anche da Leggo, il portale sopracitato ha cercato di far luce sul prestigioso percorso che ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 marzo 2023) Da quando è uscita dallo spiato appartamento del GF Vip 7, il pubblico ha vistoFiordelisi solo e unicamente incollata al suo Edoardo Donnamaria per la gioia dei Donnalisi. Ma intanto molti la criticano e stanno tirando fuori presunti scheletri nell’armadio. È stata davvero la schermitrice che dice da sempre? Seguendola su Instagram fino a tempo fa la si poteva vedere agli allenamenti di scherma, ancora oggi lei e i suoi genitori raccontano di una rilevante storia sportiva, fatta di trasferte, pure all’estero, di un Bronzo Nazionale. L’ex star del GF Vip 7,Fiordelisi, per MowMag avrebbe condito ‘leggermente’. GF Vip, il dibattito sul passato diFiordelisi Come riportato anche da Leggo, il portale sopracitato ha cercato di far luce sul prestigioso percorso che ...

