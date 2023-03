Aaron | esplode la gioia dopo il trionfo su Angelina | i fan si dividono

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 marzo 2023)batteMango e infiamma i social: cosa è accadutoil serale di Amici 22 Lo scorso sabato è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 22 di Maria De Filippi e come ogni settimana diverse sfide hanno infiammato i milioni di telespettatori del programma di Canale Cinque.la puntata è stato mostrato un filmato con il dietro le quinte di quanto accaduto in Casetta, in particolare è spuntato uno spezzone che è diventato di tendenza sui social e vede protagonisti. I due cantanti si sono sfidati durante la seconda manche di sabato e ad avere la meglio è stato il ragazzo, anche se la giovane artista e figlia d’arte ha comunque ricevuto tanti complimenti. LEGGI ANCHE: Biglietti fino a 1,2 milioni di euro per i Maneskin in Arena: la stangata di ...