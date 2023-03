A Roma riapre il Gelato Bistrò, il menu originale a base di gelato per un pranzo particolare (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica 2 Aprile 2023 riapre il gelato Bistrò, primo e unico locale dove si mangia col gelato in ogni piatto! Per l’occasione include un piatto, il Carciofo al forno col gelato alla liquirizia, scelto da Ilaria Messuti, presente in sala. Il menu di questa domenica prevede: Bruschetta con sorbetto al pomodoro e origano; Pizza mortadella grigliata e aceto balsamico con gelato al pistacchio di Stigliano o Carciofo al forno, crema di sedano rapa, gel al limone con gelato alla liquirizia; Misticanza, pancia di maiale e toma con sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli oppure Tataki di tonno e salsa teriyaki con gelato al sesamo; e gran ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica 2 Aprile 2023il, primo e unico locale dove si mangia colin ogni piatto! Per l’occasione include un piatto, il Carciofo al forno colalla liquirizia, scelto da Ilaria Messuti, presente in sala. Ildi questa domenica prevede: Bruschetta con sorbetto al pomodoro e origano; Pizza mortadella grigliata e aceto balsamico conal pistacchio di Stigliano o Carciofo al forno, crema di sedano rapa, gel al limone conalla liquirizia; Misticanza, pancia di maiale e toma con sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli oppure Tataki di tonno e salsa teriyaki conal sesamo; e gran ...

