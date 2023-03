A Roma c’è il Giardino delle Cascate: un’oasi di pace nel quartiere Eur (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po’ dalla routine e gustare un po’ di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come il Giardino delle Cascate all’Eur: giochi d’acqua, salti e getti che cambiano colore, ecco cosa si nasconde da quelle parti. LEGGI ANCHE:–Lo spettacolo dei ciliegi in fiore all’Eur: ecco quando andare Giardino delle CascateGiardino delle Cascate, dettagli e curiosità sul posto magico La realizzazione del Giardino delle Cascate risale al 1961 ed è stato progettato dall’architetto Raffaele De Vico. Per molto tempo fu usato come set cinematografico, a maggio del 2017, invece, è stato ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 marzo 2023)non è soltanto monumenti e negozi, in alcuni quartieri è possibile allontanarsi un po’ dalla routine e gustare un po’ di relax e tranquillità in luoghi caratteristici come ilall’Eur: giochi d’acqua, salti e getti che cambiano colore, ecco cosa si nasconde da quelle parti. LEGGI ANCHE:–Lo spettacolo dei ciliegi in fiore all’Eur: ecco quando andare, dettagli e curiosità sul posto magico La realizzazione delrisale al 1961 ed è stato progettato dall’architetto Raffaele De Vico. Per molto tempo fu usato come set cinematografico, a maggio del 2017, invece, è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Se non fosse che di mezzo c'è la vita vera e non una fiction, direi che il profilo dell'ambasciata #Russia a Roma é… - sportface2016 : #Lazio, #Lotito: 'C'era un giocatore della Roma nudo che litigava, non mi è andata giù' - FRANCESCOASROM7 : RT @LAROMA24: ??#Conte: c'è anche la #AsRoma tra le ipotesi. Ma i #Friedkin aspettano #Mourinho [@Gazzetta_it] ?? - knightleysemma : ma come florence pugh a roma vi prego ditemi che qualcuno sa se c'è ancora oggi e dov'è - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, via Roma è chiusa: il caos traffico (per ora) non c'è -

Egitto, le zampe di gallina e l'altra bomba migratoria che rischia di travolgerci Roma, 27 mar - Per l'Italia, e più in generale per l'Europa, il dramma tunisino si traduce in una bomba pronta a esplodere da un momento all'altro. Rischiamo, per essere ancora più chiari, un'ondata ... Rally Team 971, il pilota Renato Paganini muore durante la corsa ... comune nella città metropolitana di Roma. Entrambi i piloti dei velivoli sono deceduti, appertenevano al 60esimo Stormo dell'Areonautica Militare Uno dei due velivoli è precipitato in mezzo alla ... Roma: neonato di appena 20 giorni muore dopo una circoncisione casalinga È di alcuni giorni fa la notizia della morte di un neonato a Colonna, il più piccolo dei comuni della zona dei Castelli Romani, che ha sconvolto il Paese intero nelle ultime ore. Il bambino aveva solo ... , 27 mar - Per l'Italia, e più in generale per l'Europa, il dramma tunisino si traduce in una bomba pronta a esplodere da un momento all'altro. Rischiamo, per essere ancora più chiari, un'ondata ...... comune nella città metropolitana di. Entrambi i piloti dei velivoli sono deceduti, appertenevano al 60esimo Stormo dell'Areonautica Militare Uno dei due velivoli è precipitato in mezzo alla ...È di alcuni giorni fa la notizia della morte di un neonato a Colonna, il più piccolo dei comuni della zona dei Castelli Romani, che ha sconvolto il Paese intero nelle ultime ore. Il bambino aveva solo ... Expo Roma 2030, la Capitale si gioca la carta dell’innovazione ... Agenda Digitale