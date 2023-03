A Rai Sport la diversità dura poco, si è dimessa la direttrice Alessandra De Stefano (Di lunedì 27 marzo 2023) A Rai Sport la diversità dura poco. Si è dimessa la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano. A riportare la notizia è Il Foglio, aggiungendo che De Stefano era stata criticata per le sue scelte editoriali ed era finita sotto pressione per la copertura del Mondiale che si è tenuto in Qatar nel 2022 (in particolare per la sua trasmissione: “Il Circolo dei Mondiali”) e che non ha potuto beneficiare della spinta dell’Italia. Fu mal vista anche per il semplice fatto che andava in video da direttrice (anche se lei preferiva essere chiamata direttore). La copertura dell’evento è stata definita un flop dai vertici Rai, ed hanno portato alle dimissioni della direttrice di Rai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) A Raila. Si èladi RaiDe. A riportare la notizia è Il Foglio, aggiungendo che Deera stata criticata per le sue scelte editoriali ed era finita sotto pressione per la copertura del Mondiale che si è tenuto in Qatar nel 2022 (in particolare per la sua trasmissione: “Il Circolo dei Mondiali”) e che non ha potuto beneficiare della spinta dell’Italia. Fu mal vista anche per il semplice fatto che andava in video da(anche se lei preferiva essere chiamata direttore). La copertura dell’evento è stata definita un flop dai vertici Rai, ed hanno portato alle dimissioni delladi Rai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Si è dimessa la direttrice di Rai Sport, Alessandre De Stefano: criticata per le sue scelte editoriali e recentemen… - ORTOMUSOMAX : @pisto_gol Come mai si è dimesso il direttore di Rai sport ?????? - napolista : A #RaiSport la diversità dura poco, si è dimessa la direttrice Alessandra #DeStefano Ogni novità che ha apportato… - 71manontroppo : @ilfoglio_it @carusocarmelo A breve pubblicato il Bando per il concorso da Direttore Rai Sport. Requisiti: essere d… - danieledv79 : RT @repubblica: Alessandra De Stefano si dimette dalla direzione di Rai Sport -

Rai Sport, si è dimessa la direttrice Alessandra De Stefano Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. Ecco le motivazioni che hanno portato a questa scelta Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. Ecco le motivazioni che hanno portato a questa scelta ... Rivoluzione a Raisport, si dimette il direttore Alessandra De Stefano ... mentre Costanza Crescimbeni passerebbe alla direzione del Tg3, con Mario Orfeo avviato alla direzione di Rai sport e proprio Alessandra De Stefano destinata a Parigi come corrispondente. De Stefano ... Alessandra De Stefano si dimette dalla direzione di Rai Sport Cambio al vertice di RaiSport, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. La direttrice Alessandra De Stefano si è dimessa dall'incarico e il nuovo responsabile della testata ... Alessandra De Stefano, direttrice di, si è dimessa. Ecco le motivazioni che hanno portato a questa scelta Alessandra De Stefano, direttrice di, si è dimessa. Ecco le motivazioni che hanno portato a questa scelta ...... mentre Costanza Crescimbeni passerebbe alla direzione del Tg3, con Mario Orfeo avviato alla direzione die proprio Alessandra De Stefano destinata a Parigi come corrispondente. De Stefano ...Cambio al vertice di RaiSport, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. La direttrice Alessandra De Stefano si è dimessa dall'incarico e il nuovo responsabile della testata ... Alessandra De Stefano si dimette dalla direzione di Rai Sport la Repubblica Si è dimessa Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. A dare la notizia è Il Foglio secondo cui la giornalista sarebbe stata “criticata per le sue scelte editoriali e sotto pressione per i ... Rai Sport, Alessandra De Stefano lascia la direzione Roma – Cambio al vertice di Rai Sport, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. La direttrice Alessandra De Stefano si è dimessa dall'incarico e il nuovo responsabile della ... Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, si è dimessa. A dare la notizia è Il Foglio secondo cui la giornalista sarebbe stata “criticata per le sue scelte editoriali e sotto pressione per i ...Roma – Cambio al vertice di Rai Sport, anche se è una soluzione temporanea in attesa delle nuove nomine. La direttrice Alessandra De Stefano si è dimessa dall'incarico e il nuovo responsabile della ...