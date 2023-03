A Pisa tre giorni dedicati alla cultura albanese (Di lunedì 27 marzo 2023) Pisa e Albania sempre più vicine. Dopo la mostra di questo inverno del pittore Guri Madhi ospitata alla SMSBiblio, lo scorso febbraio la prestigiosa Accademia di arte, scienze e lettere “Mirditha” ha insignito il Comune di Pisa del riconoscimento “Onore di Mirditha” e il prossimo aprile, sempre a Pisa, si terranno le Giornata della cultura albanese (28-29-30 aprile). L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa. «In questi anni ho sempre cercato di essere ricettivo rispetto alle proposte che sono arrivate – ha spiegato l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani – e mi piacque subito l’idea di una mostra dedicata al maggiore pittore albanese Guri Madhi. Da allora sono nate altre idee, partendo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 marzo 2023)e Albania sempre più vicine. Dopo la mostra di questo inverno del pittore Guri Madhi ospitataSMSBiblio, lo scorso febbraio la prestigiosa Accademia di arte, scienze e lettere “Mirditha” ha insignito il Comune didel riconoscimento “Onore di Mirditha” e il prossimo aprile, sempre a, si terranno le Giornata della(28-29-30 aprile). L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa. «In questi anni ho sempre cercato di essere ricettivo rispetto alle proposte che sono arrivate – ha spiegato l’assessore, Pierpaolo Magnani – e mi piacque subito l’idea di una mostra dedicata al maggiore pittoreGuri Madhi. Da allora sono nate altre idee, partendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zuler01 : @Ci1812 Gita in autobus: Torino, Pisa, Venezia, Roma o persino Paestum. Bastano e avanzano due o tre giorni, non c… - ilovepisa : RT @toscanaeroporti: Cosa vedere a #Marrakech? Ti offriamo tre spunti: ?? Jemaa el Fna ?? La Medina ?? La Madrasa di Ben Youssef Tu prepari l… - toscanaeroporti : Cosa vedere a #Marrakech? Ti offriamo tre spunti: ?? Jemaa el Fna ?? La Medina ?? La Madrasa di Ben Youssef Tu prepar… - tabellamercatob : Tornei #giovani 3° turno 73^ edizione della #Viareggiocup I risultati delle tre squadre #SerieB in gara Vittoria d… - siti_zen : @LaLestofante @ansia_tw @PBerizzi @repubblica Sì perchè ricordo benissimo che nei miei tre anni di medie e cinque d… -