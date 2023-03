A Ostia i giovani di Forza Italia ripuliscono il parco Paolo Orlando (Di lunedì 27 marzo 2023) Ostia – Durante il weekend si è svolta anche ad Ostia l’iniziativa dal titolo #puliamoillazio, del coordinamento regionale di Forza Italia giovani Lazio, promossa dal coordinamento locale del gruppo giovani di Forza Italia guidato da Francesco Bucci, coordinatore di FI giovani al X Municipio e Delegato alla Sicurezza di FI X Municipio. L’iniziativa si è svolta nel parco Paolo Orlando ad Ostia vicino alla stazione Lido centro. Luogo dove circa un anno fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, a causa del degrado che ha sempre caratterizzato questa zona. All’iniziativa, oltre ai molti giovani del partito che hanno aderito all’iniziativa, ha ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)– Durante il weekend si è svolta anche adl’iniziativa dal titolo #puliamoillazio, del coordinamento regionale diLazio, promossa dal coordinamento locale del gruppodiguidato da Francesco Bucci, coordinatore di FIal X Municipio e Delegato alla Sicurezza di FI X Municipio. L’iniziativa si è svolta neladvicino alla stazione Lido centro. Luogo dove circa un anno fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, a causa del degrado che ha sempre caratterizzato questa zona. All’iniziativa, oltre ai moltidel partito che hanno aderito all’iniziativa, ha ...

