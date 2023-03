A Miami Sinner batte Dimitrov e approda agli ottavi di finale: incontra Rublev (Di lunedì 27 marzo 2023) Jannik Sinner conferma il suo ottimo stato di forma negli Stati Uniti. Con la vittoria ai danni di Grigor Dimitrov approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dopo aver già raggiunto la semifinale agli Indian Wells, dove è stato fermato da Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha battuto il bulgaro per due set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4, prendendosi la sua vendetta dopo il loro unico precedente nel 2020 al Foro Italico di Roma, dove fu sconfitto. Il numero 11 del ranking Atp adesso affronterà il russo Andrej Rublev, testa di serie numero 6: quattro precedenti in carriera, con un bilancio di due vittorie a testa. Sinner non è l’unico italiano rimasto in tabellone in Florida: infatti, nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Jannikconferma il suo ottimo stato di forma negli Stati Uniti. Con la vittoria ai danni di Grigordidel Masters 1000 di, dopo aver già raggiunto la semiIndian Wells, dove è stato fermato da Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha battuto il bulgaro per due set a zero, con il punteggio di 6-3 6-4, prendendosi la sua vendetta dopo il loro unico precedente nel 2020 al Foro Italico di Roma, dove fu sconfitto. Il numero 11 del ranking Atp adesso affronterà il russo Andrej, testa di serie numero 6: quattro precedenti in carriera, con un bilancio di due vittorie a testa.non è l’unico italiano rimasto in tabellone in Florida: infatti, nella ...

