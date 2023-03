A Massa il Terzo polo si spacca: Renzi col Pd, Calenda con la Lega. L’ex candidato di Azione: “Così il partito va contro i suoi principi” (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono i leghisti, ma pure un ex comunista. Un ex militante di CasaPound e – dulcis in fundo – Azione di Carlo Calenda. È una coalizione variopinta quella che sostiene la candidatura di Francesco Persiani a sindaco di Massa. Eletto primo cittadino del comune toscano nel 2018, il leghista ha perso la fiducia del Consiglio lo scorso 1 marzo, dopo mesi di dissidi interni all’alleanza con la sezione locale di Fratelli d’Italia. Ora, però, Persiani è pronto a riprovarci: si presenterà alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con una veste civica tutta nuova. Al suo fianco ci sarà un pot-pourri di sostenitori, provenienti dall’estrema destra, dalla sinistra e dal centro di Calenda. Ma all’interno della sezione massese di Azione c’è anche chi preferisce farsi da parte, come Nicola Del Sarto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ci sono i leghisti, ma pure un ex comunista. Un ex militante di CasaPound e – dulcis in fundo –di Carlo. È una coalizione variopinta quella che sostiene la candidatura di Francesco Persiani a sindaco di. Eletto primo cittadino del comune toscano nel 2018, il leghista ha perso la fiducia del Consiglio lo scorso 1 marzo, dopo mesi di dissidi interni all’alleanza con la sezione locale di Fratelli d’Italia. Ora, però, Persiani è pronto a riprovarci: si presenterà alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con una veste civica tutta nuova. Al suo fianco ci sarà un pot-pourri di sostenitori, provenienti dall’estrema destra, dalla sinistra e dal centro di. Ma all’interno della sezione massese dic’è anche chi preferisce farsi da parte, come Nicola Del Sarto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lenzi_antonio : RT @latwittipe: Madonna che partito incasinato che è Azione. Meno male che quello fa della capacità di gestione un suo vanto! https://t.c… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 26 Marzo 2020 - Un terzo evento in cinque anni di sbiancamento di massa dei coralli e' stato registrato presso la Gran… - sulsitodisimone : 26 Marzo 2020 - Un terzo evento in cinque anni di sbiancamento di massa dei coralli e' stato registrato presso la G… - webtrek_it : Apple prevede di rilasciare AirPods Pro di seconda generazione con una custodia di ricarica USB-C entro la fine del… - yassa9898 : RT @Gian19721: @SCUtweet Giornalismo da terzo mondo , ma non c’era bisogno di scoprirlo ora. Una massa di cialtroni con tesserino e basta -