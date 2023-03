(Di lunedì 27 marzo 2023) Adavanti al museo Reina Sofia si riuniscono tanti, venuti da ogni angolo della città, per cantare insieme per lain. 27 marzo 2023

davanti al museo Reina Sofia si riuniscono tanti cori, venuti da ogni angolo della città, per cantare insieme per la pace in Ucraina. 27 marzo 2023ROMA - Un'esplosione di gioia edin piazza san Pietro, a Roma, in occasione dell'Angelus domenicale, che il papa recita ... E dopo aver citato i pellegrini die Pamplona, del Messico e ...... Rio de Janeiro,e Tiratana, e che ha conquistato anche Cortinametraggio "per la maturità ... "Grazie da parte di Greta, felicissima ed emozionata, il premio del pubblico è sempre un'...

A Madrid l'emozione dei cori per la pace in Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Madrid, 27 mar. (askanews) - A Madrid davanti al museo Reina Sofia si riuniscono tanti cori, venuti da ogni angolo della città, per cantare insieme per la pace in Ucraina.Faro della Germania ed ex calciatore di Real Madrid e Arsenal, il campione turco-tedesco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all'età di 34 anni per i troppi problemi fisici ...