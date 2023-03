A luglio Psg e United possono portare via Kim dal Napoli per 60 milioni (Gazzetta) (Di lunedì 27 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport fa il punto sui nodi di mercato che riguardano i giocatori del Napoli, a cominciare dai rinnovi e dalle clausole in ballo. Prima tra tutte, quella che riguarda il contratto di Kim Min-jae. Una clausola, spiega la rosea, che hanno chiesto gli agenti del difensore coreano come condizione per il suo passaggio al Napoli, per cautelarlo qualora non si fosse trovato bene in squadra. La clausola, di 48 milioni e valida solo per l’estero, prevede che dal primo al 15 luglio Kim possa svincolarsi dal club di De Laurentiis. La clausola potrebbe rendere a De Laurentiis almeno 60 milioni se a farsi avanti fosse un top club. “Dal primo al 15 luglio prossimo, dunque in una finestra di due settimane, il giocatore asiatico potrà svincolarsi dal club (solo per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladello Sport fa il punto sui nodi di mercato che riguardano i giocatori del, a cominciare dai rinnovi e dalle clausole in ballo. Prima tra tutte, quella che riguarda il contratto di Kim Min-jae. Una clausola, spiega la rosea, che hanno chiesto gli agenti del difensore coreano come condizione per il suo passaggio al, per cautelarlo qualora non si fosse trovato bene in squadra. La clausola, di 48e valida solo per l’estero, prevede che dal primo al 15Kim possa svincolarsi dal club di De Laurentiis. La clausola potrebbe rendere a De Laurentiis almeno 60se a farsi avanti fosse un top club. “Dal primo al 15prossimo, dunque in una finestra di due settimane, il giocatore asiatico potrà svincolarsi dal club (solo per ...

