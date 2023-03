A Firenze un fine settimana di laboratori gratuiti di intaglio | ricamo | ceramica e riciclo creativo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 27 marzo 2023) Riutilizzare un vecchio paio di jeans per farne una borsa, ricamare un fazzoletto, intagliare un portatovagliolo o modellare una tazza in argilla. Aspiranti artigiani o appassionati possono cimentarsi nei mestieri artigianali prendendo spunto dai maestri in persona: accade il 1° e il 2 aprile all’Officina Creativa al Conventino fuori le Mura di(in Via Giano della Bella 20) per iideati in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la manifestazione nata in Francia e promossa dall’Institut National des Metiers d’Art di Parigi, che in Toscana viene organizzata dal 27 marzo al 2 aprile da Artex in collaborazione con Oma-Associazione Osservatorio dei Mestieri d’arte, Unicoop, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana. I workshop sono sei, rivolti a bambini, ragazzi sopra i ...